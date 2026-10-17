Ghaziabad News: अवैध पटाखे बेचता युवक गिरफ्तार, आतिशबाजी बरामद
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:49 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:49 AM IST
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मुरादनगर। आगामी त्योहारों पर अवैध पटाखे बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक प्लास्टिक के बोरे और दो गत्ते के कार्टून में अवैध आतिशबाजी के पटाखे बरामद हुए हैं।
एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना थी कि थाना क्षेत्र में एक युवक अवैध पटाखे बेचने की फिराक में है। पुलिस टीम ने इस सूचना पर कार्रवाई की। उन्होंने शीतलपुरी कॉलोनी निवासी प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया। उसके पास से अवैध पटाखे मिले। पुलिस पूछताछ में प्रवीण कुमार ने बताया। वह आगामी त्योहारों पर आर्थिक लाभ कमाने के लिए सड़क किनारे चोरी-छिपे पटाखे बेचता था। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना थी कि थाना क्षेत्र में एक युवक अवैध पटाखे बेचने की फिराक में है। पुलिस टीम ने इस सूचना पर कार्रवाई की। उन्होंने शीतलपुरी कॉलोनी निवासी प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया। उसके पास से अवैध पटाखे मिले। पुलिस पूछताछ में प्रवीण कुमार ने बताया। वह आगामी त्योहारों पर आर्थिक लाभ कमाने के लिए सड़क किनारे चोरी-छिपे पटाखे बेचता था। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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