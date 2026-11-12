दस माह तक युवती को बंधक बनाया: बीस महीने से लापता युवती मेरठ में मिली; ऐसे फेरी वाला लड़की के लिए बना फरिश्ता

यूपी के गाजियाबाद जिले के मोदीनगर की एक कॉलोनी से बीस महीने से लापता युवती समीपवर्ती जनपद मेरठ के परतापुर स्थित गांव उपल्हैड़ा में कमरे में बंधक मिली। बुधवार को परिजनों की सूचना पर मेरठ पुलिस ने युवती को बंधक मुक्त करा मोदीनगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। एक फेरी वाले ने युवती को पहचान कर परिजनों को मामले की जानकारी दी थी। परिजनों का आरोप है कि युवती को बंधक बनाकर शोषण किया जा रहा था। युवती मानसिक मंदित बताई जा रही है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अधेड़ को हिरासत में ले लिया है।

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उक्त कॉलोनी निवासी महिला के अनुसार उनकी 25 वर्षीय पुत्री 21 फरवरी 2025 में लापता हो गई थी। परिजनों ने युवती को काफी तलाश किया था मगर उसका पता नहीं लगा। परिजनों ने मोदीनगर थाने में युवती की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। महिला के अनुसार एक फेरी वाला बुधवार को जनपद मेरठ के परतापुर स्थित गांव उपल्हैड़ा गया था। फेरी वाले ने युवती को अधेड़ उम्मेद पाल के घर में कैद देखा। सूचना मिलते ही महिला परिजनों के साथ गांव उपल्हैड़ा पहुंच गई। आरोप है कि वहां उम्मेद ने युवती को कमरे में बंधक बनाकर रखा हुआ था। सूचना के बाद मेरठ पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को कमरे से बंधन मुक्त कराया। पुलिस ने अधेड़ उम्मेद पाल को हिरासत में ले लिया। मौके से तीन व्यक्ति भाग गए। आरोप है कि युवती को कमरे में बंधक बनाकर शोषण किया जा रहा था। युवती के शरीर पर चोट के निशान है। आरोप है कि युवती को बेचने के लिए बंधक बनाकर रखा गया था।