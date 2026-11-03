Ghaziabad News: सात चिकित्साधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले

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लोनी स्थित 50 बेड वाले संयुक्त चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ.जीपी मथुरिया को कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है। यहां कार्यवाहक सीएमएस रहे डॉ. कैलाश चंद को सीएचसी बम्हैटा का चिकित्सा अधीक्षक नियुक्त किया गया है।सीएचसी बम्हैटा के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनवर अंसारी को सीएचसी मोदीनगर में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। मोदीनगर में तैनात डॉ. विक्रांत तितोरिया को पीएचसी भोजपुर का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है।सीएचसी लोनी में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ.मानपाल सिंह को इसी केंद्र का चिकित्सा अधीक्षक नियुक्त किया गया है। लोनी में प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजीत सिंह को पीएचसी फरुखनगर और पीएचसी भोजपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. रवि शर्मा को पीएचसी निवाड़ी भेजा गया है।सीएमओ ने सभी संबंधित चिकित्साधिकारियों को स्थानीय व्यवस्था के अनुसार कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने और कार्यभार प्रमाणपत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।