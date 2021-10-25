Ghaziabad News: कॉलोनी का मुख्य मार्ग कब्जाने का आरोप लगा महिलाओं ने तहसील पर दिया धरना

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नगर की हनुमानपुरी कॉलोनी की महिलाएं एकत्र होकर शनिवार को तहसील मुख्यालय पहुंचीं और जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया। आक्रोशित महिलाएं समाधान दिवस में अधिकारियों के सामने धरना देकर बैठ गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक कॉलोनाइजर ने उनकी कॉलोनी का मुख्य मार्ग कब्जा लिया है। रास्ता कब्जाने के कारण लोगों को सौ मीटर दूरी तय करने के लिए पांच किमी का चक्कर काटना पड़ता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर भी कॉलोनाइजर से सांठगांठ का आरोप लगाया और नारेबाजी की। आक्रोशित महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिलाधिकारी कार्यालय पर आंदोलन किया जाएगा। उपजिलाधिकारी कोमल पंवार ने उन्हें जांच करा कार्रवाई का भरोसा दिया।