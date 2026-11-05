Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Woman's body found outside house in Bahlolpur; murder alleged

Ghaziabad News: बहलोलपुर में घर के बाहर मिला महिला का शव, हत्या का आरोप

Thu, 05 Nov 2026 10:36 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:36 PM IST
विज्ञापन
Woman's body found outside house in Bahlolpur; murder alleged
छतारी। थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव में घर के बाहर महिला का संदिग्ध परिस्थितियों शव पड़ा मिला। बृहस्पतिवार को अंतिम संस्कार के दौरान गले पर निशान देखकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम जांच के लिए भेजा। बहलोलपुर गांव निवासी राजुल ने बताया कि वह तीन भाई हैं। वह अपने परिवार के साथ अलग घर में रहते हैं। उनसे छोटे भाई अशोक अलग घर में रहते हैं। उनके साथ उनकी मां रामवती (56) भी रहती थीं। सबसे छोटा भाई विनीत बेंगलूरू में नौकरी करता है। रोजाना की तरह पीड़ित राजुल और अशोक मजदूरी करने गए थे।
विज्ञापन

दोपहर करीब तीन बजे राजुल की बेटी रीना घर के बाहर खेल रही थी। उसने देखा कि दादी रामवती घर के बाहर सीढ़ियों पर बेसुध अवस्था में पड़ी हैं।
रीना ने आवाज लगाई तो दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इसकी जानकारी अपनी मां व अन्य परिजनों को दी। सूचना पर राजुल व अशाेक भी पहुंच गए। राजुल ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह जब अंतिम संस्कार की क्रिया की जा रही थी। महिलाओं ने मां के गले पर निशान देखे। इसकी जानकारी राजुल को दी। राजुल ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और मां की हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed