Ghaziabad News: त्योहार मनाने के लिए गांव गई थी महिला, चोरों ने खंगाला घर

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कस्बे के मोहल्ला राजेश्वरी एन्क्लेव निवासी कविता देवी ने बताया कि वह मूल रूप से जाड़ौल के पास स्थित गांव बहेरी खेड़ा की निवासी हैं और सरकारी कर्मचारी है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए वह अपने पैतृक गांव गई हुई थीं। घर पर उनकी दो बेटी मौजूद थीं। शनिवार रात बेटी मकान पर ताला लगाकर पास ही रहने वाले अपने मामा मोहित के घर सोने के लिए चली गई थीं। रविवार सुबह करीब 8:30 बजे जब दोनों बेटियां वापस घर पहुंचीं, तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो दोनों कमरों के ताले भी टूटे थे और अलमारी का दरवाजा खुला पड़ा था। अलमारी खंगालने पर पता चला कि उसमें रखे 5 जोड़े चांदी की पाजेब, एक सोने का पेंडेंट, एक जोड़ा सोने के कुंडल, दो लेडीज सोने की अंगूठी, एक जेंट्स सोने की अंगूठी, घर में रखा एक सरसो का बोरा, साइकिल गायब मिले। बेटियों ने तुरंत घटना की जानकारी अपने मामा मोहित को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचने के बाद उन्हें फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना पर वह मौके पर पहुंची। पीड़िता ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर जाकर जांच-पड़ताल करते हुए पीड़िता से घटना की पूरी जानकारी ली है। आसपास की गलियों और मुख्य मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। जल्द ही चोरों की पहचान कर घटना का खुलासा किया जाएगा।

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अनूपशहर। त्योहार मनाने के लिए घर गई सरकारी महिला कर्मी के बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने घर में रखे आभूषण, अन्य सामान चोरी कर लिया। सवेरे पीड़िता की बेटी जब घर पहुंची तो घटना के बारे में जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। वहीं, आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच शुरू कर दी है।