Ghaziabad News: महिला की ईंट मारकर की हत्या, प्रेमी और उसके दोस्त पर आरोप

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मूल रूप से बुलंदशहर निवासी पिंकी (28) पति प्रमोद व दो बच्चों के साथ लोनी के इंद्रापुरी दो नंबर नीलम फैक्टरी रोड स्थित मकान में किराये पर रहती थीं। प्रमोद मजदूरी करके परिवार का लालन-पालन करते हैं। त्योहार के चलते प्रमोद बुलंदशहर गए हुए थे। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली की पिंकी की दो युवकों ने ईंट मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंचकर पिंकी के शव को कब्जे में लेकर दोनों युवकों को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो पता चला कि पिंकी की कुछ दिन पहले ही बुलंदशहर निवासी आर्यन से फेसबुक से दोस्ती हुई थी और प्रेम प्रसंग में बदल गई। दिवाली से दो दिन पहले ही आर्यन अपने दोस्त पिंटू के साथ आया और पिंकी के पड़ोस में कमरा किराये पर लेकर रहने लगा। उधर, त्योहार पर पिंकी के पति प्रमोद बुलंदशहर अपने गांव चले गए। आरोप है शनिवार को पिंकी और आर्यन में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। सोमवार को पिंकी दोनों बच्चों को घर छोड़कर आर्यन के कमरे पहुंचीं और वहां पर उसका दोस्त पिंटू मौजूद था।आर्यन और पिंकी में फिर से विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान आर्यन और उसके दोस्त पिंटू ने पिंकी के सिर में ईंट मार कर हत्या कर दी। घटना के दौरान चिल्लाने की आवाज आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी थी। एसीपी ने बताया कि शिकायत आने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। पिंकी के पति प्रमोद को घटना की सूचना दे दी है और उनके आने के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि पिंकी और आर्यन का प्रेम प्रसंग चल रहा था।