'सिर तन से जुदा': नाजिया इलाही को दी मारने की धमकी, गाजियाबाद में केस दर्ज; जानें क्या बोलीं महिला वकील

महिला अधिवक्ता नाजिया इलाही को हाल ही में इंस्टाग्राम पर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें 'सिर तन से जुदा' करने की धमकी एक वीडियो पोस्ट के माध्यम से दी गई। इस मामले में गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक अज्ञात व्यक्ति की इंस्टाग्राम आईडी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

विज्ञापन





नाजिया इलाही ने इस गंभीर मामले की शिकायत पुलिस महानिदेशक से की थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों का एक गैंग लगातार उन्हें धमकियां दे रहा है। यह धमकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके दी गई थी, जिसमें उन्हें जान से मारने की बात कही गई। विज्ञापन



नाजिया के अनुसार, उन्हें पहले भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी ऐसी धमकी दी जा चुकी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। अज्ञात आरोपी की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। नाजिया इलाही ने इस गंभीर मामले की शिकायत पुलिस महानिदेशक से की थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों का एक गैंग लगातार उन्हें धमकियां दे रहा है। यह धमकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके दी गई थी, जिसमें उन्हें जान से मारने की बात कही गई।नाजिया के अनुसार, उन्हें पहले भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी ऐसी धमकी दी जा चुकी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। अज्ञात आरोपी की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

विज्ञापन