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'सिर तन से जुदा': नाजिया इलाही को दी मारने की धमकी, गाजियाबाद में केस दर्ज; जानें क्या बोलीं महिला वकील

Wed, 26 Aug 2026 05:10 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, इंदिरापुरम (गाजियाबाद)
अमर उजाला नेटवर्क, इंदिरापुरम (गाजियाबाद) Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 26 Aug 2026 05:10 PM IST
सार

महिला अधिवक्ता नाजिया इलाही को इंस्टाग्राम पर 'सिर तन से जुदा' करने की धमकी मिली है। यह धमकी एक अज्ञात व्यक्ति की इंस्टा आईडी से वीडियो पोस्ट कर दी गई। 

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Woman lawyer Nazia Elahi received threat on Instagram to have her head severed from her body
नाजिया इलाही को धमकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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महिला अधिवक्ता नाजिया इलाही को हाल ही में इंस्टाग्राम पर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें 'सिर तन से जुदा' करने की धमकी एक वीडियो पोस्ट के माध्यम से दी गई। इस मामले में गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक अज्ञात व्यक्ति की इंस्टाग्राम आईडी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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नाजिया इलाही ने इस गंभीर मामले की शिकायत पुलिस महानिदेशक से की थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों का एक गैंग लगातार उन्हें धमकियां दे रहा है। यह धमकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके दी गई थी, जिसमें उन्हें जान से मारने की बात कही गई। 
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नाजिया के अनुसार, उन्हें पहले भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी ऐसी धमकी दी जा चुकी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। अज्ञात आरोपी की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

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