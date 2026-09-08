गाजियाबाद: घरेलू कलह में पहली मंजिल से सड़क पर कूदी नवविवाहिता, गंभीर रूप से घायल

कस्बा रोड स्थित इंडियन बैंक के सामने सोमवार रात को घरेलू कलह के चलते एक 26 वर्षीय महिला ने पहली मंजिल से नीचे सड़क पर छलांग लगा दी। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल महिला को भर्ती कराया गया है।

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कस्बा रोड निवासी रिया पत्नी गौरव सोमवार देर रात घरेलू कलह में पहली मंजिल से छलांग लगा दी। बताया गया कि रिया और गौरव ने 23 मार्च 2026 को कोर्ट मैरिज की थी। दोनों के एक ही जाति से होने के बावजूद विवाह को लेकर दोनों पक्षों में नाराजगी बताई जा रही है। विज्ञापन



घटना की सूचना मिलने के बाद रिया के मायके और ससुराल पक्ष के लोग यशोदा अस्पताल में मौजूद हैं। पुलिस के अनुसार फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से थाने में शिकायत या तहरीर नहीं दी गई है। कस्बा रोड निवासी रिया पत्नी गौरव सोमवार देर रात घरेलू कलह में पहली मंजिल से छलांग लगा दी। बताया गया कि रिया और गौरव ने 23 मार्च 2026 को कोर्ट मैरिज की थी। दोनों के एक ही जाति से होने के बावजूद विवाह को लेकर दोनों पक्षों में नाराजगी बताई जा रही है।घटना की सूचना मिलने के बाद रिया के मायके और ससुराल पक्ष के लोग यशोदा अस्पताल में मौजूद हैं। पुलिस के अनुसार फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से थाने में शिकायत या तहरीर नहीं दी गई है।

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