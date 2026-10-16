फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Weapons recovered from those accused of shooting their cousin

Ghaziabad News: चचेरे भाई को गोली मारने के आरोपियों से हथियार बरामद

Fri, 16 Oct 2026 02:47 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
Weapons recovered from those accused of shooting their cousin

विज्ञापन
मोदीनगर। पुलिस बृहस्पतिवार को निवाड़ी के गांव डबाना में चचेरे भाई को गोली मारने के आरोपी रोहित और उसके साथी अमन को रिमांड पर लाई। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल और तमंचा बरामद किया गया।




गांव डबाना निवासी राजू राठी की निर्माण सामग्री चाचा के खाली प्लॉट में रखी थी। करीब दस दिन पहले इसी बात पर राजू और चचेरे भाई रोहित उर्फ पान्ना में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर रोहित ने साथी अमन उर्फ मुर्गा के साथ राजू के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। गोली राजू के पेट के आरपार निकल गई थी। आरोपी हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए थे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन आरोपियों ने न्यायालय में समर्पण कर दिया। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि रिमांड पर दोनों से हथियार बरामद हुए हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed