वर्दी में टल्ली पुलिसकर्मी: कभी सड़क पर गिरा, कभी लेटा, कभी रेंगा; सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा, वीडियो वायरल

चौकी पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में

वायरल वीडियो में चौकी पुलिस नशे में धुत पुलिसकर्मी को अपने साथ ले जाती दिख रही है। मगर पुलिस ने न तो उसका मेडिकल कराया और न कोई कार्रवाई की। चौकी पुलिस नशे में धुत पुलिसकर्मी के नाम पते की जानकारी भी नहीं जुटा पाई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह होते ही नशे में टल्ली पुलिसकर्मी वहां से रफ्फुचक्कर हो गया। वहीं एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा का कहना है कि आरोपी पुलिसकर्मी किसी अन्य जनपद में तैनात है। उसका पता लगाया जा रहा है।