फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Theft of rs 50,000 in Ghaziabad's Modinagar Tehsil

गाजियाबाद: मोदीनगर तहसील में 50 हजार की चोरी, मुंशी की जेब से रुपये पार; सीसीटीवी खराब मिलने पर भड़के अधिवक्ता

Tue, 01 Sep 2026 07:55 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Tue, 01 Sep 2026 07:55 PM IST
सार

मोदीनगर तहसील स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में मंगलवार को अधिवक्ता के मुंशी की जेब से 50 हजार रुपये चोरी हो गए। वहीं जांच के लिए सीसीटीवी कैमरे खराब मिलने पर अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत कराया।

विज्ञापन
Theft of rs 50,000 in Ghaziabad's Modinagar Tehsil
मुंशी की जेब से 50 हजार रुपये चोरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील मुख्यालय स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में चोरों ने मंगलवार सुबह अधिवक्ता के मुंशी सलमान सैफी की जेब से 50 हजार रुपये चोरी कर लिए। रजिस्ट्रार कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे खराब मिलने पर गुस्साए अधिवक्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। मुंशी सलमान ने थाने में घटना की तहरीर दी है।
विज्ञापन




नगर की मानवतापुरी कॉलोनी निवासी सलमान सैफी अधिवक्ता पुनीत चौधरी के मुंशी है। तहसील परिसर में प्रथम मंजिल पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय है। सलमान सैफी ने बताया कि मंगलवार सुबह वह पक्षकारों के साथ बैनामा कराने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय गए थे। रजिस्ट्रार कार्यालय में  भीड़ अधिक थी। आरोप है कि इसी दौरान चोरों ने मौका देखकर सलमान की जेब में रखे पचास हजार रूपये चोरी कर लिए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अधिवक्ताओं की भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रार कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज चेक करने की मांग की। 
विज्ञापन


मगर रजिस्ट्रार कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे खराब मिले। इससे अधिवक्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और गुस्साए अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रार कार्यालय व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत कराया। सब रजिस्ट्रार के अवकाश पर होने के कारण उनका पक्ष नहीं मिल पाया। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


दस दिन में दूसरी वारदात
बार एसोसिएशन मोदीनगर के सचिव सौरभ मुद्गल शर्मा ने आरोप लगाया कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रशासन की लापरवाही के कारण लगातार चोरी की घटनाएं हो रहीं है। बार सचिव ने बताया कि लगभग दस दिन पूर्व भी नकदी चोरी की घटना हुई। उन्होंने बताया कि चोरों ने दस दिन पूर्व बैनामा कराने आए सत्ताधारी दल के कद्दावर नेता के रिश्तेदार की जेब से भी पचास हजार रूपये चोरी कर लिए थे। तब भी रजिस्ट्रार कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे खराब बताए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पहली घटना से पुलिस प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया जिसके कारण ताबड़तोड़ चोरी की घटनाएं हो रही है।


भगवान भरोसे सब रजिस्ट्रार कार्यालय की सुरक्षा
रजिस्ट्रार कार्यालय की सुरक्षा भगवान भरोसे है। यहां आए दिन घटनाएं हो रही है। बीते वर्ष 26 अगस्त को बदमाशों ने रजिस्ट्रार कार्यालय में सेंधमारी की थी। बदमाश सब रजिस्ट्रार कार्यालय की दीवार में कुंबल कर अंदर दाखिल हो गए थे और वहां रखी  तिजोरी तोड़ने का प्रयास किया था। काफी प्रयास के बाद भी जब तिजोरी नहीं टूटी तो बदमाशों ने आलमारियों के ताले तोड़कर उनमें रखी फाइलें इधर उधर फेंक दीं थी। घटना के समय तिजोरी में बारह लाख रूपये से अधिक की नकदी थी। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था मगर पुलिस एक साल बाद भी घटना का खुलासा नहीं कर सकी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed