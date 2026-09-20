Ghaziabad News: पिस्टल के साथ रील बनाते युवक का वीडियो वायरल
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
अहमदगढ़। युवक का पिस्टल के साथ रील बनाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शनिवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। वायरल वीडियो किसी समारोह का है। वायरल वीडियो में युवक युवक पिस्टल हाथ में लेकर गाने पर रील बनाता हुआ नजर आ रहा है। सीओ प्रमोद कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव ककरिया खेड़ा निवासी आकाश के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी को दबिश दे रही है। आरोपी की गिरफ्तारी और पिस्टल की बरामदगी के पास ही पता चल सकेगा कि पिस्टल असली है या कोई खिलौना।
विज्ञापन