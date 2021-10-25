Ghaziabad News: पुलिस की बदइंतजामी से सड़कों पर रेंगते रहे वाहन, धनतेरस पर लगा जाम

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धनतेरस के चलते सुबह से ही बाजारों में भीड़ जुटने लगी और ट्रांस हिंडन के शालीमार गार्डन, भोपुरा, मोहन नगर, लाजपत नगर, इंदिरापुरम के नीतिखंड, शक्तिखंड, न्यायखंड, वैशाली, कौशांबी आदि विभिन्न बाजारों और प्रमुख मार्गों पर दोपहिया और चार पहिया वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए। बाजारों के आसपास पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों ने सड़क किनारे ही वाहन खड़े कर दिए। इससे पहले से व्यस्त मार्गों पर यातायात का दबाव और बढ़ गया। डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन का कहना है कि इस समय यातायात पुलिस को अलर्ट किया गया है। सड़क किनारे दुकानें लगने से शाम को वाहनों का दबाव बढ़ गया। हालांकि बाद में पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवा दिया।पुलिस के सामने खड़े होते रहे वाहनसबसे बड़ी परेशानी उन स्थानों पर देखने को मिली, जहां यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे और उनके सामने ही लोग सड़क किनारे वाहन खड़े करके बाजारों में खरीदारी करने चले गए। अवैध पार्किंग के कारण सड़क पर वाहनों के निकलने के लिए जगह कम हो गई। कई वाहन चालकों को आगे निकलने के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।शाम को बढ़ी परेशानीशाम को काम से घर लौटने वाले लोगों और बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंचे ग्राहकों के एक साथ सड़कों पर आने से स्थिति और बिगड़ गई। कई मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। जाम में फंसे लोगों को कुछ दूरी तय करने में भी काफी समय लगा। धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़ के बीच यातायात प्रबंधन की कमी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी।