Ghaziabad News: वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक बरामद
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:31 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:31 AM IST
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मोदीनगर। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की। आरोपी ने दिल्ली से बाइक चोरी की थी। एसीपी मोदीनगर ने बताया कि थाना पुलिस शनिवार देर रात क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार दिखा। पुलिस ने उसके पकड़कर छानबीन की। जांच में आरोपी वाहन चोर निकाला। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का नाम रोहित उपाध्याय निवासी बम्हेटा गाजियबााद बताया। पुलिस को पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यह बाइक लगभग एक माह पूर्व दिल्ली से चोरी की थी और वह बेचने की फिराक में घूम रहा था। आरोपी शौक पूरे करने के लिए वाहन चोरी करता था। पुलिस आरोपी का अपराधिक इतिहास खंगाल रही है।
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