Ghaziabad News: होमगार्ड के निर्माणाधीन मकान से कीमती सामान चोरी, आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:56 AM IST
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मोदीनगर। नगर की गोकुलधाम सोसायटी कॉलोनी में बदमाश ने होमगार्ड के निर्माणाधीन मकान में घुसकर कीमती सामान चोरी कर लिया। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। होमगार्ड ने थाने में घटना की तहरीर दी है।
नगर की डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले प्रमोद चौधरी होमगार्ड में तैनात है। प्रमोद चौधरी की ड्यूटी गाजियाबाद मेंं चल रही है। प्रमोद कुमार ने बताया कि वह गोकुलधाम सोसायटी कॉलोनी में मकान का निर्माण करा रहें है। आरोप है कि बुधवार रात बदमाश निर्माणाधीन मकान में घुसकर विद्युत केबल, वायरिंग समेत लाखों रुपये कीमत का सामान चोरी कर ले गया। बदमाश वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया सीसीटीवी फुटेज आदि की मदद से आरोपी की पहचान की जा रही है।
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नगर की डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले प्रमोद चौधरी होमगार्ड में तैनात है। प्रमोद चौधरी की ड्यूटी गाजियाबाद मेंं चल रही है। प्रमोद कुमार ने बताया कि वह गोकुलधाम सोसायटी कॉलोनी में मकान का निर्माण करा रहें है। आरोप है कि बुधवार रात बदमाश निर्माणाधीन मकान में घुसकर विद्युत केबल, वायरिंग समेत लाखों रुपये कीमत का सामान चोरी कर ले गया। बदमाश वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया सीसीटीवी फुटेज आदि की मदद से आरोपी की पहचान की जा रही है।
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