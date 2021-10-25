Ghaziabad News: होमगार्ड के निर्माणाधीन मकान से कीमती सामान चोरी, आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद

विज्ञापन

नगर की डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले प्रमोद चौधरी होमगार्ड में तैनात है। प्रमोद चौधरी की ड्यूटी गाजियाबाद मेंं चल रही है। प्रमोद कुमार ने बताया कि वह गोकुलधाम सोसायटी कॉलोनी में मकान का निर्माण करा रहें है। आरोप है कि बुधवार रात बदमाश निर्माणाधीन मकान में घुसकर विद्युत केबल, वायरिंग समेत लाखों रुपये कीमत का सामान चोरी कर ले गया। बदमाश वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया सीसीटीवी फुटेज आदि की मदद से आरोपी की पहचान की जा रही है।