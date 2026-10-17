Ghaziabad News: यूपीसीडा ने पार्क संवारने के लिए एनजीटी से मांगी चार हफ्ते की मोहलत

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साहिबाबाद। कड़कड़ मॉडल स्थित पार्क की जमीन के बाहर कूड़ा डालने के मामले में यूपीसीडा ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से चार हफ्ते की मोहलत मांगी है। यूपीसीडा ने पार्क को संवारने का काम शुरू करने और इसका रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए मोहलत मांगी है। पार्क के सामने कूड़ा डालने और इसके बदहाल स्थिति पर आशीष रावल ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। अक्तूबर के पहले सप्ताह में सुनवाई के दौरान यूपीसीडा ने बताया कि जमीन पार्क के लिए छोड़ी गई थी। नगर निगम ने बाहर एक द्वितीयक कचरा संग्रहण केंद्र बना रखा था। इससे रास्ता बाधित होता और आसपास इलाके में बदबू भी फैलती थी। बीते दिनों हुई सुनवाई में नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथलेश ने एनजीटी को शपथ-पत्र दिया। उन्होंने बताया कि अब यहां कूड़ा नहीं डाला जाता है और सफाई करा दी गई है। यूपीसीडा ने एनजीटी को सूचित किया कि पार्क को विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कार्य को पूरा होने में कुछ समय लगेगा। यूपीसीडा ने इसका रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी 2027 को होगी।