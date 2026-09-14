गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, क्षत-विक्षत हालत में मिला शव

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सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि मौके पर निरीक्षण करने पर लगभग 27 वर्ष के एक अज्ञात युवक का शव क्षत विक्षप्त हालत में रेलवे लाइन पर पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।

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गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। रेलवे लाइन पर ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, 14 सितम्बर को शाम लगभग सात बजे मसूरी पुलिस को सूचना मिली कि डासना रेलवे लाइन के खंभा नंबर 126 का 5/7 के पास एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई है।