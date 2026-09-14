गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, क्षत-विक्षत हालत में मिला शव
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Mon, 14 Sep 2026 09:29 PM IST
सार
गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र में रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से करीब 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया। मृतक की पहचान के प्रयास जारी हैं।
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विस्तार
गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। रेलवे लाइन पर ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, 14 सितम्बर को शाम लगभग सात बजे मसूरी पुलिस को सूचना मिली कि डासना रेलवे लाइन के खंभा नंबर 126 का 5/7 के पास एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई है।
सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि मौके पर निरीक्षण करने पर लगभग 27 वर्ष के एक अज्ञात युवक का शव क्षत विक्षप्त हालत में रेलवे लाइन पर पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।
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सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि मौके पर निरीक्षण करने पर लगभग 27 वर्ष के एक अज्ञात युवक का शव क्षत विक्षप्त हालत में रेलवे लाइन पर पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।
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