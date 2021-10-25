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मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र निवासी धर्मवीर सिंह के अनुसार, मई 2025 में उनकी मुलाकात रिश्तेदार नरेश पाल के माध्यम से बेहटा हाजीपुर में स्क्रैप कारोबारी संजू कुमार से हुई थी। आरोपी ने बेटे सागर की आंवला तहसील में नौकरी लगवाने का भरोसा दिया और सरकारी मुहर लगे दस्तावेज दिखाए। इसके बाद नौकरी के नाम पर 12 लाख रुपये मांगे। पीड़ित ने 21 और 23 जून 2025 को पांच लाख रुपये ऑनलाइन तथा 25 जून को पांच लाख रुपये नकद दे दिए। बाकी दो लाख रुपये नियुक्ति पत्र मिलने पर देने तय हुए थे। आरोप है कि 26 मई 2026 को पीड़ित दुकान पहुंचा तो आरोपी फरार मिला। पीड़ित ने दो जुलाई को पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई और रकम वापस दिलाने की मांग की है। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।