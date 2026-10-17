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Ghaziabad News: ताले ठीक करने के बहाने बदमाशों ने अलमारी से उड़ाए गहने

Sat, 17 Oct 2026 02:54 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:54 AM IST
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Under the pretext of repairing locks, miscreants made off with jewelry from a cupboard.
साहिबाबाद। गिरधर एन्क्लेव कॉलोनी में चाबी ठीक करने के बहाने घर में घुसे दो चोरों ने जेवरात और नकदी समेत 10 लाख का माल चोरी कर ले गए। घटना के समय महिला अपने दो बच्चों के साथ घर पर अकेली थीं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
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गिरधर एन्क्लेव निवासी पिंकी शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 14 अक्तूबर की दोपहर करीब 12:13 बजे दो अज्ञात व्यक्ति गली में ताला ठीक करने की आवाज लगाते हुए आए। उन्होंने घर का ताला ठीक कराने के लिए दोनों को अंदर बुला लिया। आरोप है कि दोनों ने अलमारी की चाबी मांगी और उसे जानबूझकर टेढ़ा कर दिया। इसके बाद चाबी ठीक करने के बहाने महिला को अलमारी के पास ले गए। इसी दौरान आरोपियों ने अलमारी के लॉकर से जेवरात चोरी कर लिए और अलमारी बंद कर दी। उन्होंने 15 मिनट में चाबी ठीक करके लौटने की बात कही और वहां से चले गए।महिला ने किरायेदार की मदद से लॉकर खुलवाया तो चोरी का पता चला। चोर पांच सोने की अंगूठियां, पेंडल, मंगलसूत्र, सोने की चेन, एक जोड़ी झुमके, टॉप्स, कुंडल और 15 हजार रुपये ले गए। महिला ने पुलिस को बताया कि सभी गहनों की कीमत करीब 10 लाख रुपये है। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों संदिग्धों कैद हो गए हैं। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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