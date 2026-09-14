Ghaziabad News: नोएडा से एक महीने से गायब दो युवतियां खोड़ा में साथ रहती मिलीं, थाने पहुंचा मामला

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मूल रूप से बस्ती जिले के निवासी युवक ने बताया कि चार साल पहले उसकी गांव के पास रहने वाली युवती से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों ग्रेटर नोएडा की एक कॉलोनी में रहने लगे और ईकोटेक क्षेत्र स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी करने लगे। इसी कंपनी में दूसरी युवती भी काम करती थी। युवक के मुताबिक करीब एक साल पहले उसकी पत्नी की उस युवती से गहरी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद से पति-पत्नी में आए दिन विवाद होने लगा। पत्नी कई बार झगड़ा कर घर छोड़कर जाने की धमकी देती थी।युवक ने बताया कि 12 अगस्त को भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद पत्नी घर से चली गई। काफी तलाश के बाद भी पता नहीं चला तो ईकोटेक थाने में गुमशुदगी की शिकायत दी गई। परिजनों और रिश्तेदारों के यहां भी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।इधर दूसरी युवती का भाई भी अपनी बहन को तलाशते हुए उसी कंपनी में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात युवक से हुई। बातचीत के दौरान पता चला कि दोनों युवतियां एक ही दिन यानी 12 अगस्त से गायब हैं। इसके बाद दोनों परिवारों का शक गहरा गया और उन्होंने मिलकर तलाश शुरू कर दी।परिजनों ने दोनों युवतियों के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से मिली लोकेशन के आधार पर उन्हें खोड़ा में होने का सुराग मिला। रविवार को दोनों परिवार खोड़ा पहुंचे। एक किराए के मकान में दोनों युवतियां एक साथ रहती मिलीं। परिजनों ने अलग होने के लिए कहा तो दोनों ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वे अब साथ ही रहेंगी।इस संबंध में एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मामले में अभी तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दोनों युवतियां बालिग हैं। शिकायत मिलने पर उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो