Ghaziabad News: चाचा-भतीजे की पिटाई के मामले में चौकी प्रभारी समेत दो दरोगा निलंबित

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इसके बाद मामले में बातचीत के लिए परिजनों को लोधी चौकी पर बुलाया गया। देर रात चौकी में लड़की के भाई और चाचा की वहां तैनात दरोगा शीलचंद और देश दीपक वर्मा से कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दोनों दरोगाओं ने कथित तौर पर चाचा-भतीजे के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर उन्हें जमीन पर गिराकर पीटा गया। घटना की जानकारी मिलने पर कुछ हिंदू संगठन के लोग भी चौकी पहुंचे। उन्होंने पुलिसकर्मियों के व्यवहार के विरोध में हंगामा किया। दरोगा शीलचंद चौकी प्रभारी हैं। डीसीपी ऋजुल ने बताया कि मारपीट की शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। विज्ञापन

इसके बाद मामले में बातचीत के लिए परिजनों को लोधी चौकी पर बुलाया गया। देर रात चौकी में लड़की के भाई और चाचा की वहां तैनात दरोगा शीलचंद और देश दीपक वर्मा से कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दोनों दरोगाओं ने कथित तौर पर चाचा-भतीजे के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर उन्हें जमीन पर गिराकर पीटा गया। घटना की जानकारी मिलने पर कुछ हिंदू संगठन के लोग भी चौकी पहुंचे। उन्होंने पुलिसकर्मियों के व्यवहार के विरोध में हंगामा किया। दरोगा शीलचंद चौकी प्रभारी हैं। डीसीपी ऋजुल ने बताया कि मारपीट की शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की गई है।

खोड़ा। लापता लड़की की बरामदगी के बाद लोधी चौकी पर बुलाए गए उसके भाई और चाचा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि चौकी के अंदर कहासुनी के दौरान दरोगाओं ने चाचा-भतीजे को जमीन पर गिराकर पीटा। मामले की शिकायत मिलने पर डीसीपी ने जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद चौकी प्रभारी समेत दो दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया है। थाना क्षेत्र की एक लड़की कुछ दिन पहले लापता हो गई थी। परिजनों ने कॉलोनी के एक युवक पर उसे बहलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। बीते सप्ताह पुलिस ने लड़की को खोज लिया था।