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Ghaziabad News: मेरठ रोड पर दो बाइकों की टक्कर, पैदल जा रहे व्यक्ति की मौत

Sat, 17 Oct 2026 02:25 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:25 AM IST
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Two motorcycles collide on Meerut Road; pedestrian killed
गाजियाबाद। मेरठ रोड पर बृहस्पतिवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। सिहानी चुंगी के पास ड्रीम हुंडई कट पर दो बाइकों की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में पैदल जा रहे एक व्यक्ति की जान चली गई। हादसे में एक बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। उसके हाथ पर ''''राजेश'''' नाम लिखा मिला है।
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एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब नौ बजे यह भिड़ंत हुई। हुंडई शोरूम के सामने पैदल जा रहा व्यक्ति असंतुलित बाइकों की चपेट में आ गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल व्यक्ति को संजयनगर स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में बाइक सवार अमन पुत्र हारून को सिर में चोटें आई हैं। वह सराय नजर अली, थाना कोतवाली का निवासी है। पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की, पर उसका पूरा नाम और पता नहीं चल सका।
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