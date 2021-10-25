Ghaziabad News: अलग अलग सड़क हादसों में दो घायल, रिपोर्ट

विज्ञापन

नौ नवंबर की रात विजयनगर में वीर सिंह को रॉक्सी पिज्जा के सामने एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। आरोप है कि कार चालक नशे में था। उसने गाड़ी वीर सिंह के पैरों पर चढ़ा दी। स्थानीय लोगों ने घायल वीर सिंह को रानीधई अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने आरोपी चालक को पुलिस के हवाले किया। 5 नवंबर 2026 को दोपहर करीब पौने चार बजे कविनगर में आपका भवन के पास एक अज्ञात वाहन ने अंकुश तोमर को टक्कर मारी। चालक वाहन समेत मौके से भाग निकला। उपचार के बाद अंकुश तोमर ने शनिवार रात कविनगर थाने में शिकायत दी। एसीपी कविनगर के अनुसार, अज्ञात चालक के विरुद्ध मामला पंजीकृत कर सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। संवाद