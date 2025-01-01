Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Two and a half year old child burnt by fireworks in play school

Ghaziabad News: प्ले स्कूल में आतिशबाजी से ढाई साल का मासूम झुलसा

Tue, 17 Nov 2026 01:01 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
Two and a half year old child burnt by fireworks in play school
पटाखों से झुलसा रिदय भास्कर। - फोटो : Samvad
गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित वीवीआईपी एड्रेस सोसायटी में रहने वाले ढाई वर्षीय बच्चे के पिता ने प्ले स्कूल की दो अध्यापिकाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि स्कूल परिसर में दीपावली के दौरान आतिशबाजी कराई गई, जिसकी चपेट में आकर उनका बेटा झुलस गया। जलते अनार से निकले बारूद के कण बच्चे के चेहरे, कान और हाथ में धंस गए। पिता का आरोप है कि शिकायत करने पर अध्यापिकाओं और स्कूल प्रबंधन ने अपनी गलती मानने से इन्कार कर दिया। घटना के 10 दिन बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। वहीं, स्कूल की प्रबंधक ने आरोपों से इन्कार किया है।
विज्ञापन

एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि वीवीआईपी एड्रेस सोसायटी के फ्लैट संख्या आर-1207 में रहने वाले रवि भास्कर का बेटा रिदय टॉय जोन प्ले स्कूल में पढ़ता है। पिता का आरोप है कि पांच नवंबर को स्कूल परिसर में अभिभावकों की अनुमति के बिना बच्चों से पटाखे जलवाए गए। इस दौरान पटाखों की चिंगारी और बारूद के कणों की चपेट में आने से बच्चा झुलस गया।
विज्ञापन

पिता ने हादसे के लिए स्कूल प्रशासन और वहां कार्यरत दो शिक्षिकाओं पूजा व दीपा को जिम्मेदार ठहराया है। बच्चे के इलाज और अन्य व्यस्तताओं के चलते उन्होंने 15 नवंबर की रात नंदग्राम थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125(ए) और 288 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एसीपी ने बताया कि पीड़ित ने घटना की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

दीपा, प्रबंधक, टॉय जोन प्ले स्कूल का कहना है कि पांच नवंबर को मात्र ढाई घंटे के लिए दीपावली कार्यक्रम के लिए बच्चे आए थे। सीसीटीवी में बच्चा स्कूल आता और स्वस्थ घर जाता दिखाई दे रहा है। छह नवंबर को अभिभावकों का कॉल आया और अभद्रता की गई। हमारे स्कूल में बच्चे को कोई चोट नहीं आई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed