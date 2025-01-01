Ghaziabad News: प्ले स्कूल में आतिशबाजी से ढाई साल का मासूम झुलसा

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एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि वीवीआईपी एड्रेस सोसायटी के फ्लैट संख्या आर-1207 में रहने वाले रवि भास्कर का बेटा रिदय टॉय जोन प्ले स्कूल में पढ़ता है। पिता का आरोप है कि पांच नवंबर को स्कूल परिसर में अभिभावकों की अनुमति के बिना बच्चों से पटाखे जलवाए गए। इस दौरान पटाखों की चिंगारी और बारूद के कणों की चपेट में आने से बच्चा झुलस गया।पिता ने हादसे के लिए स्कूल प्रशासन और वहां कार्यरत दो शिक्षिकाओं पूजा व दीपा को जिम्मेदार ठहराया है। बच्चे के इलाज और अन्य व्यस्तताओं के चलते उन्होंने 15 नवंबर की रात नंदग्राम थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125(ए) और 288 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एसीपी ने बताया कि पीड़ित ने घटना की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।दीपा, प्रबंधक, टॉय जोन प्ले स्कूल का कहना है कि पांच नवंबर को मात्र ढाई घंटे के लिए दीपावली कार्यक्रम के लिए बच्चे आए थे। सीसीटीवी में बच्चा स्कूल आता और स्वस्थ घर जाता दिखाई दे रहा है। छह नवंबर को अभिभावकों का कॉल आया और अभद्रता की गई। हमारे स्कूल में बच्चे को कोई चोट नहीं आई।