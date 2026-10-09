Ghaziabad News: कॉपर चोरी करते दो आरोपी पकड़े, धुनाई के बाद पुलिस को सौंपे

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दिल्ली स्थित शाहदरा की बिहारी काॅलोनी में रहने वाले अजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि उनकी थानाक्षेत्र की गगन विहार कॉलोनी में एल्युमिनियम की फैक्टरी है। मंगलवार तड़के करीब चार बजे दो चोर उनकी फैक्टरी में घुसकर एल्युमिनियम की सिल्ली चोरी करके ले जा रहे थे। उसी दौरान वहां मौजूद लोगों की नजर उन पर पड़ी तो शोर मचा दिया। मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें ने दबोच लिया और फिर धुनाई कर दी। बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान आदिल और आकाश उर्फ लल्ला निवासी भोपुरा के रूप में हुई है।