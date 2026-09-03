Ghaziabad News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार

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सीओ अनीता चौहान ने बताया कि नगर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को आरोपी मोहसिन व दिलशाद उर्फ दीनू निवासी मोहल्ला भोवापुर मस्ताननगर सिंभावली को दिल्ली रोड स्थित एटीएमएस कट के पास से गिरफ्तार किया। आरोप है कि 25 अगस्त 2026 को दोनों आरोपी अपने साथियों के साथ नौकरी दिलाने का झांसा देकर किशोरी को सिंभावली स्थित ड्रीम पैलेस होटल में ले गए। यहां आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने व परिजनों को घटना के बारे में बताने पर उसे जान से मारने की धमकी देकर आरोपी होटल से फरार हो गए। किशोरी किसी तरह होटल से अपने घर पहुंची और अपने चाचा व दादी को आपबीती सुनाई।इसके बाद उसके परिजन उसे लेकर कोतवाली पहुंचे और मामले की शिकायत पुलिस से की। सीओ ने बताया कि घटना में शामिल अन्य लोगों की जानकारी की जा रही है। घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।