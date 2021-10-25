Ghaziabad News: विधायक कॉलोनी में पेड़ों की छंटाई और पार्क की मरम्मत शुरू हुई

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साहिबाबाद। विधायक कॉलोनी में आरडब्ल्यूए की ओर से पेड़ों की छंटाई और पार्क के मरम्मत कार्य कराए जा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट के सामने आ रही पेड़ों की टहनियों की छंटाई से रात में रोशनी बेहतर होने और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। झुके हुए पेड़ों की भी आवश्यक छंटाई कराई गई। प्लॉट नंबर-2 के सामने कॉलोनी के बोर्ड के पास पेड़ की टहनियां हटाई गईं, जिससे बोर्ड स्पष्ट दिखाई देने लगा है। वहीं, पार्क का खराब वॉकिंग ट्रैक ठीक करने के साथ नई टाइल लगाने का काम चल रहा है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अनुपम शुक्ला, उपाध्यक्ष ललित बर्मन और कार्यकारिणी सदस्य शील सुंदर ने मौके पर कार्य की निगरानी की।