Ghaziabad News: भाटिया पॉटरीज में ट्रांसफार्मर की सीटी फटी, एक की मौत, चार झुलसे

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एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे भाटिया पॉटरीज में ट्रांसफार्मर बदलने के बाद संविदाकर्मी दीपक शर्मा निवासी हरिवंश नगर और मोहम्मद इकरार निवासी गोविंदपुरम खुर्द, थाना मूंढापांडे (मुरादाबाद) ने बिजलीघर से शटडाउन वापस लिया था। बिजली प्रवाहित होते ही ट्रांसफार्मर की सीटी धमाके के साथ फट गई। इससे निकला खौलता तेल पास ही खड़े नियाबुल निवासी गोविंदपुरम खुर्द, थाना मूंढापांडे (मुरादाबाद) के ऊपर गिर गया और उसके शरीर में आग लग गई।आग की चपेट में आने से दीपक और इकरार भी गंभीर रूप से झुलस गए। फैक्टरी प्रबंधन और साथियों ने तीन गंभीर घायलों को आंबेडकर रोड स्थित श्यामलाल पन्नालाल अस्पताल में भर्ती कराया। करीब 80 प्रतिशत जले नियाबुल ने रात करीब साढ़े नौ बजे दम तोड़ दिया। दीपक करीब 50 प्रतिशत और इकरार करीब 20 प्रतिशत जले हैं। दोनों का उपचार जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सुलेमान और भूरा को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।परिजनों के अनुसार, नियाबुल का छह वर्ष पहले निकाह हुआ था और उसके तीन बच्चे हैं। शादी के बाद वह मुरादाबाद के गोविंदपुर खुर्द स्थित अपनी ससुराल में रहने लगा था। मूल रूप से वह मुरादाबाद के लालपुर गांव का रहने वाला था। नियाबुल राजमिस्त्री का काम करता था। उसके साथी मोहम्मद इकरार ने उसे ट्रांसफार्मर का फाउंडेशन बनाने के लिए गांव से बुलाया था। वह बुधवार को ही यहां आया था। फाउंडेशन का काम शुरू करने से पहले ही हादसा हो गया।एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।