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Ghaziabad News: भाटिया पॉटरीज में ट्रांसफार्मर की सीटी फटी, एक की मौत, चार झुलसे

Thu, 24 Sep 2026 01:55 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:55 AM IST
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Transformer CT bursts at Bhatia Potteries; one dead, four scalded.
दीपक शर्मा
गाजियाबाद। सिहानी गेट थाना क्षेत्र के दौलतपुरा स्थित भाटिया पॉटरीज में बुधवार दोपहर ट्रांसफार्मर की करंट ट्रांसफार्मर (सीटी) धमाके के साथ फट गई। इससे निकला खौलता तेल पास खड़े राजमिस्त्री नियाबुल (26) के ऊपर जा गिरा और उसके शरीर में आग लग गई। उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में बिजली विभाग के संविदाकर्मी दीपक शर्मा, मोहम्मद इकरार, सुलेमान और भूरा भी झुलस गए। दीपक और इकरार की हालत गंभीर बताई जा रही है।
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एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे भाटिया पॉटरीज में ट्रांसफार्मर बदलने के बाद संविदाकर्मी दीपक शर्मा निवासी हरिवंश नगर और मोहम्मद इकरार निवासी गोविंदपुरम खुर्द, थाना मूंढापांडे (मुरादाबाद) ने बिजलीघर से शटडाउन वापस लिया था। बिजली प्रवाहित होते ही ट्रांसफार्मर की सीटी धमाके के साथ फट गई। इससे निकला खौलता तेल पास ही खड़े नियाबुल निवासी गोविंदपुरम खुर्द, थाना मूंढापांडे (मुरादाबाद) के ऊपर गिर गया और उसके शरीर में आग लग गई।
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आग की चपेट में आने से दीपक और इकरार भी गंभीर रूप से झुलस गए। फैक्टरी प्रबंधन और साथियों ने तीन गंभीर घायलों को आंबेडकर रोड स्थित श्यामलाल पन्नालाल अस्पताल में भर्ती कराया। करीब 80 प्रतिशत जले नियाबुल ने रात करीब साढ़े नौ बजे दम तोड़ दिया। दीपक करीब 50 प्रतिशत और इकरार करीब 20 प्रतिशत जले हैं। दोनों का उपचार जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सुलेमान और भूरा को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
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बुधवार को ही काम की तलाश में आया था नियाबुल
परिजनों के अनुसार, नियाबुल का छह वर्ष पहले निकाह हुआ था और उसके तीन बच्चे हैं। शादी के बाद वह मुरादाबाद के गोविंदपुर खुर्द स्थित अपनी ससुराल में रहने लगा था। मूल रूप से वह मुरादाबाद के लालपुर गांव का रहने वाला था। नियाबुल राजमिस्त्री का काम करता था। उसके साथी मोहम्मद इकरार ने उसे ट्रांसफार्मर का फाउंडेशन बनाने के लिए गांव से बुलाया था। वह बुधवार को ही यहां आया था। फाउंडेशन का काम शुरू करने से पहले ही हादसा हो गया।
एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दीपक शर्मा

दीपक शर्मा

दीपक शर्मा

दीपक शर्मा

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