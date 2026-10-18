Ghaziabad News: पुलिया खुलवाने की मांग को लेकर व्यापारी धरने पर

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भूख हड़ताल पर बैठे व्यापारी हरीश महाजन ने बताया कि नाले में जल निकासी नहीं होने से आए दिन व्यापारियों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण शालीमार गार्डन एक्ट दो से 150 फुटा के मध्य की पुलिया है। इसे खुलवाने के लिए कई बार निगम और जिलाधिकारी स्तर तक शिकायत की गई है लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है।व्यापारियों की समस्या को लेकर कई बार नगर निगम, जिलाधिकारी और पार्षद को ज्ञापन सौंपा गया है। लेकिन अब तक भी इस समस्या का निदान नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के निदान के लिए करीब दो साल से हर विभाग में पत्र भेजे जा रहे हैं। थोड़ी सी बारिश होते ही एसएम वर्ल्ड मॉल के आसपास जलभराव हो जाता है। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के दौरान नाले का गंदा पानी दुकानों के अंदर तक पहुंच जाता है। इससे दुकानों में रखा सामान खराब हो रहा है और व्यापारियों को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।