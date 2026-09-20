Ghaziabad News: स्टेशन पर यात्रियों का सामान उड़ाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के तीन शातिर पकड़े

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जीआरपी थाना प्रभारी मनोज चौधरी ने बताया कि जीआरपी व सीआईबी की संयुक्त टीम प्लेटफार्म 5/6 पर विजयनगर की तरफ लोहे की ग्रिल के पास गश्त कर रही थी। संदिग्ध अवस्था में घूम रहे तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो तलाशी में चोरी का माल मिला।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन व दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों में सवार होकर यात्रियों की रेकी करते थे। जैसे ही यात्री बेखबर होता या सो जाता, मौका पाकर बैग, पर्स, मोबाइल फोन व लैपटॉप पार कर फरार हो जाते थे। चोरी का माल सुनारों और मोबाइल दुकानों पर औने-पौने दाम में बेच देते थे।पकड़े गए युवकों में भदोही निवासी भोला (30), प्रयागराज के दारागंज निवासी हीरा उर्फ भोला भारती व मध्यप्रदेश के मुरैना निवासी राम शामिल हैं। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि भोला पर चोरी और आर्म्स एक्ट तथा राम के खिलाफ प्रयागराज में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का मामला दर्ज है। तीनों शातिर किस्म के अपराधी हैं।बरामदगी में एक पीली धातु का लॉकेट, एक जोड़ी ईयररिंग, एक सोने की अंगूठी, दो पेन ड्राइव, एक मिल्टन की पानी की बोतल, 11,000 रुपये नकद और ओप्पो व मोटोरोला के दो मोबाइल फोन शामिल हैं। प्रभारी ने कहा कि स्टेशनों पर चेकिंग तेज की गई है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।