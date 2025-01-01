Ghaziabad News: नवविवाहिता की दहेज हत्या के आरोप में दरोगा ससुर समेत तीन गिरफ्तार

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एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में कुंवरपाल उर्फ कुमरपाल (ससुर), रविंद्र सिंह उर्फ रवि कुमार (पति) और अनीता (सास) निवासी कामना सोसायटी सेक्टर-02 वैशाली कौशांबी हैं। विज्ञापन

पीड़ित नेपाल सिंह ने कौशांबी थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में उन्होंने बताया कि उनकी भतीजी कोमल को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि दहेज न देने पर उसकी फंदा लगाकर हत्या कर दी गई। आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके शव को एमएमजी अस्पताल के पार्किंग में खड़ी कार के पिछली सीट पर छोड़कर चले गए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। एसीपी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि रवि कुमार उर्फ रविंद्र की शादी वर्ष 2025 में अलीगढ़ निवासी कोमल से हुई थी। शादी के बाद से ही परिवार में अक्सर लड़ाई-झगड़े होते रहते थे। इससे आहत होकर कोमल ने आत्महत्या कर ली। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में कुंवरपाल उर्फ कुमरपाल (ससुर), रविंद्र सिंह उर्फ रवि कुमार (पति) और अनीता (सास) निवासी कामना सोसायटी सेक्टर-02 वैशाली कौशांबी हैं।पीड़ित नेपाल सिंह ने कौशांबी थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में उन्होंने बताया कि उनकी भतीजी कोमल को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि दहेज न देने पर उसकी फंदा लगाकर हत्या कर दी गई। आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके शव को एमएमजी अस्पताल के पार्किंग में खड़ी कार के पिछली सीट पर छोड़कर चले गए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। एसीपी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि रवि कुमार उर्फ रविंद्र की शादी वर्ष 2025 में अलीगढ़ निवासी कोमल से हुई थी। शादी के बाद से ही परिवार में अक्सर लड़ाई-झगड़े होते रहते थे। इससे आहत होकर कोमल ने आत्महत्या कर ली।

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कौशांबी। कौशांबी पुलिस ने बुधवार को नवविवाहिता की दहेज को लेकर की गई हत्या के आरोप में दरोगा ससुर समेत तीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में मुजफ्फरनगर में डायल 112 में तैनात दरोगा कुंवरपाल उर्फ कुमरपाल, पति और सास को यूपी गेट के पास से पकड़ा है। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने आठ महीने की गर्भवती व नवविवाहिता को पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया और बाद में उसकी फंदा लगाकर हत्या कर दी है।