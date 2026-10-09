Ghaziabad News: सोशल मीडिया पर लोनी विधायक को धमकी, मेरठ के फारुख हसन पर प्राथमिकी

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लोनी। सोशल मीडिया पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को धमकी देने और अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में अंकुर विहार थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले में विधायक समर्थक गयासुद्दीन निवासी नसबंदी कॉलोनी ने शिकायत देकर मेरठ निवासी फारुख हसन पर पांच अक्तूबर को सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि वीडियो में विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनकी शारीरिक दिव्यांगता का मजाक उड़ाया गया। साथ ही 11 अक्तूबर को विधायक के घर पहुंचकर मारपीट और अभद्रता करने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वीडियो में मस्जिद और मदरसा गिराने की बात कहकर लोगों को भड़काने का प्रयास भी किया गया। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी विधायक के समर्थकों की ओर से कई लोगों पर धमकी देने और जान से मारने आदि की शिकायतें दर्ज हैं।