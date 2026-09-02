Ghaziabad News: छत के रास्ते घर में घुसे चोर, मोबाइल-लैपटॉप और नकदी चोरी

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पीड़ित तेजपाल के अनुसार, शनिवार की रात परिवार के लोग घर में सो रहे थे। इसी दौरान चोर छत के रास्ते अंदर दाखिल हुए और कमरों में रखा सामान खंगाला। चोर दो मोबाइल, एक लैपटॉप और 1700 रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह जागने पर सामान गायब मिला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी।पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई और आसपास के क्षेत्र में चोरों का सुराग लगाने का प्रयास किया। अभी मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि चोरी की शिकायत मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।