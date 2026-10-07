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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Thieves broke into the factory twice in three days; 600 kg of copper stolen.

Ghaziabad News: फैक्टरी में तीन दिन में दो बार घुसे चोर, 600 किग्रा तांबा चोरी

Wed, 07 Oct 2026 02:30 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:30 AM IST
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Thieves broke into the factory twice in three days; 600 kg of copper stolen.
साहिबाबाद। लिंक रोड थानाक्षेत्र स्थित एक फैक्टरी से चोरों ने दो बार में 600 किग्रा तांबे के तार चोरी कर लिए। डिवाइन पावर एनर्जी लिमिटेड के निदेशक राजेश गिरी ने लिंक रोड थाने में चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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राजेश गिरी निवासी दिल्ली ने पुलिस को बताया कि उनकी फैक्टरी साइट-4 औद्योगिक क्षेत्र में है। तीन अक्तूबर की सुबह करीब 3:30 बजे पहली चोरी की घटना हुई। सीसीटीवी फुटेज में तीन चोर एटलस साइकिल फैक्टरी की तरफ से आए और तांबे के तार ले जाते हुए दिखाई दिए। चोरों ने पांच अक्तूबर की सुबह फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना भी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पीड़ित के अनुसार, चोर अक्सर छुट्टी की रात में वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दोनों घटनाओं में कुल करीब 600 किग्रा तांबे के तार चोरी हुए हैं। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना का कहना है कि पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। जल्द ही चोरों को पकड़ा जाएगा। इसके लिए दो टीमें गठित कर दी हैं।
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