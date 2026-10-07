Ghaziabad News: फैक्टरी में तीन दिन में दो बार घुसे चोर, 600 किग्रा तांबा चोरी

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राजेश गिरी निवासी दिल्ली ने पुलिस को बताया कि उनकी फैक्टरी साइट-4 औद्योगिक क्षेत्र में है। तीन अक्तूबर की सुबह करीब 3:30 बजे पहली चोरी की घटना हुई। सीसीटीवी फुटेज में तीन चोर एटलस साइकिल फैक्टरी की तरफ से आए और तांबे के तार ले जाते हुए दिखाई दिए। चोरों ने पांच अक्तूबर की सुबह फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना भी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पीड़ित के अनुसार, चोर अक्सर छुट्टी की रात में वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दोनों घटनाओं में कुल करीब 600 किग्रा तांबे के तार चोरी हुए हैं। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना का कहना है कि पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। जल्द ही चोरों को पकड़ा जाएगा। इसके लिए दो टीमें गठित कर दी हैं।