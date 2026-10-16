Ghaziabad News: छत्रपति शिवाजी चौक से भारत माता चौक तक ऊंची होगी सड़क

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साहिबाबाद। शालीमार गार्डन वार्ड-37 छत्रपति शिवाजी चौक से भारत माता चौक तक सड़क को ऊंचा कराया जाएगा। इससे बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से निवासियों को राहत मिलेगी। पार्षद रवि भाटी ने जनसमस्या को गंभीरता से लेते हुए महापौर सुनीता दयाल से वार्ता की। इसके बाद नगर निगम के अपर अभियंता और संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद सड़क को लगभग दो फुट ऊंचा करने का निर्णय लिया गया। पार्षद रवि भाटी ने बताया कि क्षेत्रवासियों को काफी दिन से जलभराव की समस्याो से दो-चार होना पड़ रहा था। बृहस्पतिवार से ही काम शुरू करने के लिए निर्माण सामग्री डालना शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर विनीता अग्रवाल, रंजना शर्मा, तृप्ति गुप्ता, चेतना जायसवाल, कमल गुप्ता, सोमदत्त शर्मा, विजय, साबू, राजेश व कपिल समेत अन्य लोगे मौजूद रहे।

