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जिले में कुल सात मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए जा रहे हैं। इनमें संयुक्त जिला अस्पताल में तीन, महिला अस्पताल में दो, लोनी के 50 बेड के अस्पताल में एक और मुरादनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में एक ओटी शामिल है। निर्माण की जिम्मेदारी यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (यूपी सिडको) को दी गई है। यूपी सिडको ने निर्माण का काम मोहन इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, बरेली को सौंपा है। इन सभी के ओटी की लागत का भुगतान कार्यदायी संस्था को किया जा चुका है। ओटी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। संयुक्त अस्पताल के सीएमएस डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि ओटी हैंडओवर से पहले तकनीकी सर्वे कराया गया था जो कमियां मिली हैं उनको दुरुस्त करने के लिए ठेकेदार को एक माह का समय दिया गया है। विज्ञापन

जिले में कुल सात मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए जा रहे हैं। इनमें संयुक्त जिला अस्पताल में तीन, महिला अस्पताल में दो, लोनी के 50 बेड के अस्पताल में एक और मुरादनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में एक ओटी शामिल है। निर्माण की जिम्मेदारी यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (यूपी सिडको) को दी गई है। यूपी सिडको ने निर्माण का काम मोहन इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, बरेली को सौंपा है। इन सभी के ओटी की लागत का भुगतान कार्यदायी संस्था को किया जा चुका है। ओटी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। संयुक्त अस्पताल के सीएमएस डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि ओटी हैंडओवर से पहले तकनीकी सर्वे कराया गया था जो कमियां मिली हैं उनको दुरुस्त करने के लिए ठेकेदार को एक माह का समय दिया गया है।

गाजियाबाद। संयुक्त जिला अस्पताल की मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनकर तैयार है लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है। टीम ने जिले में बनकर तैयार सभी माड्यूलर ओटी का निरीक्षण किया था जिसमें संयुक्त अस्पताल और महिला अस्पताल के निर्माण में कुछ खामिया मिली थीं। ओटी से पानी टपकने, हाथ धोने का क्योस्क नहीं लगने से लेकर अन्य खामियां थीं। हैंडओवर से पहले तकनीकी टीम ने ठेकेदार को कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं जिनको ठीक किया जा रहा है जिसके बाद इसको संचालित किया जाएगा।