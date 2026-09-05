Ghaziabad News: कंपनी के मैनेजर का शव फंदे पर लटका मिला

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घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। एसीपी लोनी अंकुर विहार अमरदीप मौर्या ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली कि मकान की तीसरी मंजिल पर सतीश (28) परिवार के साथ रहते थे।सतीश इंदिरापुरम स्थित कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात थे। उनके पिता संतोष ने बताया कि जैसे ही वह कमरे में पहुंचे तो देखा कि सतीश का शव फंदे से लटका हुआ था। शव देख कर उनकी चीख निकल गई। शोर सुनकर परिजन ऊपर पहुंचे और पुत्र को फंदे से उतार कर निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे।चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। एसीपी ने बताया कि परिजनों की ओर से मामले में शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।