Ghaziabad News: नन्ही दीक्षा के इलाज के लिए समाज ने जुटाए 1.25 लाख रुपये

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समिति के अनुसार इसमें 1.10 लाख रुपये का चेक तैयार किया गया है, जबकि करीब 15 हजार रुपये बच्ची के परिजनों के बैंक खाते में सीधे भेजे जा चुके हैं। बच्ची के इलाज के दौरान लगातार रक्त चढ़ाने और संक्रमण से बचाव के लिए इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार उपचार अभी करीब सात-आठ महीने और चल सकता है। उत्तराखंड कुमाऊं समाज सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश साह ने बताया कि सदस्यों और सहयोगियों ने मानवीय संवेदना के साथ बच्ची की मदद के लिए योगदान दिया है। सहायता अभियान में देव पटवाल (नोएडा), ऐना सिंह (शास्त्रीनगर) और कुमाऊं सभा के प्रमोद तिवारी (संजय नगर) की सक्रिय भूमिका रही। विज्ञापन

समिति के अनुसार इसमें 1.10 लाख रुपये का चेक तैयार किया गया है, जबकि करीब 15 हजार रुपये बच्ची के परिजनों के बैंक खाते में सीधे भेजे जा चुके हैं। बच्ची के इलाज के दौरान लगातार रक्त चढ़ाने और संक्रमण से बचाव के लिए इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार उपचार अभी करीब सात-आठ महीने और चल सकता है। उत्तराखंड कुमाऊं समाज सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश साह ने बताया कि सदस्यों और सहयोगियों ने मानवीय संवेदना के साथ बच्ची की मदद के लिए योगदान दिया है। सहायता अभियान में देव पटवाल (नोएडा), ऐना सिंह (शास्त्रीनगर) और कुमाऊं सभा के प्रमोद तिवारी (संजय नगर) की सक्रिय भूमिका रही।

साहिबाबाद। ब्लड कैंसर से जूझ रही वैशाली निवासी तीन वर्षीय नन्ही दीक्षा के इलाज के लिए समाज के लोग मदद को आगे आए हैं। दिल्ली स्थित एम्स में पिछले करीब चार महीने से बच्ची का उपचार चल रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इलाज का खर्च जुटाना चुनौती बना हुआ था। बच्ची की मदद के लिए उत्तराखंड कुमाऊं समाज सेवा समिति, वैशाली और कुमाऊं सभा गाजियाबाद के सदस्यों व सहयोगकर्ताओं ने अभियान चलाकर करीब 1.25 लाख रुपये की सहायता जुटाई।