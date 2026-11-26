गाजियाबाद के वेव सिटी क्षेत्र के शाहपुर बम्हैटा में एक 16 वर्षीय किशोरी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, बुधवार 25 नवंबर को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे डायल 112 पर मकान मालिक दीपक द्वारा घटना की सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

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एसीपी वेव सिटी अतुल कुमार ने बताया कि पुलिस घटनास्थल किसान आदर्श पब्लिक स्कूल के पास स्थित मकान में पहुंची तो किशोरी का शव बेड पर रखा मिला। एसीपी ने बताया मृतका की पहचान 16 वर्षीय पायल कश्यप पुत्री सुनील कश्यप के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मेरठ जनपद के कठौर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम माछरा की निवासी थी और वर्तमान में शाहपुर बम्हैटा में रह रही थी। मौके पर मौजूद परिजनों ने पुलिस को बताया कि पायल ने दरवाजे की चौखट के ऊपरी हिस्से में दुपट्टे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली।बाद में मकान मालिक दीपक यादव की पत्नी मंजू यादव और मृतका के भाई मोनू कश्यप ने शव को नीचे उतारा। पुलिस ने किशोरी के शव को मेडिकल परिक्षण के लिए भेज दिया, घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। किशोरी की मां व पिता तथा भाई सभी दिहाड़ी मजदूर पेशा हैं। किशोरी स्कूल नहीं जाती थी।किशोरी दो बड़े भाइयों व दो बहनों में तीसरे नंबर की थी, साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल फोरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाया गया है। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा।