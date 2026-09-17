गाजियाबाद: स्वाइन फ्लू की शहर में चौतरफा दस्तक, दो नए मरीज मिले, अब तक 55 मिल चुके रोगी

कई इलाकों में पहुंचा संक्रमण

स्वाइन फ्लू का संक्रमण अब किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, कविनगर, राजनगर, क्रॉसिंग रिपब्लिक, राजनगर एक्सटेंशन, मोदीनगर, मुरादनगर, नेहरू नगर, पटेलनगर और गोविंदपुरम में मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग मरीजों की जानकारी जुटाने के साथ उनके संपर्क में आए लोगों की भी निगरानी कर रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच राहत की बात यह है कि अब तक सामने आए 34 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग उपचाराधीन मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।