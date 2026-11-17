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गाजियाबाद। एनसीआर के लोगों के लिए एक खुशखबरी आ रही है कि वे नमो भारत रैपिड ट्रेन से हरिद्वार-ऋषिकेश जाकर देवभूमि में गंगा स्नान कर सकेंगे। इससे दिल्ली से हरिद्वार तक पांच से छह घंटे का सफर ढाई घंटे में सिमट जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने इसका प्राथमिक सर्वे शुरू कर दिया है।22 फरवरी 2026 को दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक 82 किमी. का नमो भारत रैपिड ट्रेन का पहला रूट शुरू हो चुका है। एनसीआरटीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें हर माह करीब 32 लाख लोग यात्रा कर रहे हैं। अब हरिद्वार और ऋषिकेश को भी नमो भारत से जोड़ने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।हरिद्वार और ऋषिकेश को सीधे दिल्ली से जोड़ने वाले प्रस्तावित रूट दो प्रदेशों की सीमा में हैं। इसमें 150 किलोमीटर ट्रैक में से 72 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश और 78 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड में है, इसलिए दोनों प्रदेशों की सरकारों की सहमति जरूरी होगी। एनसीआरटीसी के अफसरों का कहना है कि अभी यह रूट स्केच वर्क में ही है, जिसको प्राथमिक सर्वे भी कह सकते हैं।एनसीआरटीसी अफसर मानते हैं कि जब कभी यह रूट बनेगा तो मोदीपुरम से ही जोड़ना आसान रहेगा, लेकिन उन्होंने यह बात भी स्वीकार की है कि गंगनहर पटरी पर मोदीनगर से सीधे हरिद्वार रैपिड रूट की संभावनाओं को लेकर सिंचाई विभाग से कुछ तकनीकी मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसकी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने भी पुष्टि की है। हालांकि, यह डीपीआर बनने पर ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसका रूट गंगनहर पटरी होगा या फिर सीधे मोदीपुरम से जोड़ा जाएगा।माना जा रहा है कि हरिद्वार-ऋषिकेश के लिए नमो भारत ट्रेन रूट मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन से शुरू होकर दौराला, खतौली, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी, रुड़की और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश तक जाएगी, जबकि गंगनहर पटरी पर मोदीनगर से सीधे रुड़की-हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश तक का अलग काॅरिडोर बनाया जाएगा।मुझसे गंगनहर पटरी पर रैपिड ट्रेन रूट को लेकर कुछ टेक्निकल मुद्दों पर एनसीआरटीसी अफसरों की बात हुई है और आगे भी यदि होगी तो उनको पूरा सहयोग किया जाएगा। चर्चा में ट्रेन के लिए जमीन आदि की अभी कोई बात उनसे नहीं हुई है।-विकास त्यागी, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग, मोदीनगर-मेरठहरिद्वार-ऋषिकेश नमो भारत रैपिड ट्रेन रूट अभी स्केच वर्क तक ही सीमित है, जिसे आप प्राथमिक सर्वे भी कह सकते हैं। सिंचाई विभाग से कुछ प्राथमिक जानकारी मांगी गई हैं, जिनपर अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है। वैसे जब भी हरिद्वार को नमो भारत रूट से जोड़ने की बात होगी तो प्राथमिकता मोदीपुरम ही रहेगी। वहां से इसे जोड़ना आसान भी रहेगा।-पुनीत वत्स, पीआरओ, एनसीआरटीसी, नई दिल्ली