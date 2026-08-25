27वीं मंजिल से कूदा छात्र: गाजियाबाद में बड़ा हादसा, राजस्थान के युवक ने किया सुसाइड; डीयू से कर रहा था पीएचडी

यूपी के गाजियाबाद स्थित विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित प्रतीक ग्रांड सिटी सोसायटी के टावर सी-4 की 27वीं मंजिल से कूदकर 23 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक का शव ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के सामने ओपन एरिया में पड़ा मिला। विजयनगर पुलिस ने शव की शिनाख्त वैभव सिंह पुत्र अमित सिंह निवासी रासला रोड, जोधपुर (राजस्थान) के रूप में की। पुलिस ने शव मेडिकल परीक्षण को भेज दिया है।

विज्ञापन