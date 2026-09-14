Ghaziabad News: छात्रा के करीबी क्लासमेट के बयान होंगे दर्ज

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बता दें कि पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि पहले उन्हें लगा कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है, लेकिन जब उन्होंने छात्रा की मौत के बाद उसके मोबाइल फोन की जांच करने पर सहपाठी से संबंधित कई वीडियो, ऑडियो और व्हाट्सएप चैट देखे तो सामने आया कि उनकी बेटी के साथ स्कूल में कथित प्रताड़ना और धमकाने से संबंधित सामग्री मिली। घटना वाले दिन आरोपी सहपाठी ने छात्रा को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की थी। आरोप है कि कॉल के दौरान छात्रा पर आरोपी अपने माता-पिता से माफी मांगने का दबाव बनाता है, जिसमें वह उसके मिमिक्री करती है। साथ ही उसे डराने व धमकाने का आरोप है। परिजनों ने सहपाठी समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। ब्यूरो

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कौशांबी। कौशांबी थाना क्षेत्र में 24 अगस्त को 12वीं कक्षा की छात्रा ने अपने स्कूल के साथियों की ओर से व्हाट्सएप पर की गई चैटिंग से परेशान होकर फंदा लगाकर आत्महत्या के मामले में पुलिस अब करीबियों से पूछताछ करेगी। डीसीपी ट्रांस हिंडन धवल जयसवाल ने बताया कि छात्रा के आत्महत्या मामले में चैट, वीडियो, ऑडियो की पुलिस जांच कर रही है। छात्रा के करीबी क्लासमेट और शिक्षकों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साथ ही कुछ वीडियो को फाॅरेंसिक लैब के लिए भेजा गया है।