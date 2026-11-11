मां की आंखों के सामने डूबा बेटा: गाजियाबाद में गंगनहर पर नहाते समय डूबे दो युवक, एक की मौत, दूसरी की बच गई जान

साहिबाबाद राजबाग कॉलोनी निवासी मनीष (22) पुत्र रंजीत बुधवार दोपहर करीब 12 बजे अपनी मां इंदु देवी, भाभी, भतीजे और दोस्त आर्यन के साथ मुरादनगर स्थित गंगनहर पर आया था। वह गंगनहर घाट पर नहा रहे थे। इसी दौरान मनीष और आर्यन नहाते हुए गहरे पानी में चले गए। बताया जा रहा है कि दोनों नहर के अंदर बने गहरे गड्ढे में फंस गए और डूबने लगे। दोनों को डूबता देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और किसी तरह उन्हें नहर से बाहर निकाला।