गाजियाबाद: 25 का इनामी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हाजी सलमान गिरफ्तार, चित्तौड़गढ़ से क्राइम ब्रांच ने पकड़ा

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25000 का इनामी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हाजी सलमान को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से गाजियाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े जाने की सूचना मिली है। पकड़े जाने के दौरान उसकी कार पेड़ से टकराई है। दो आरोपी फरार हुए हैं। सूचना है कि गाजियाबाद पुलिस हाजी सलमान को लेकर आ रही है। हालांकि, इसकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।