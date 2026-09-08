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गाजियाबाद: 25 का इनामी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हाजी सलमान गिरफ्तार, चित्तौड़गढ़ से क्राइम ब्रांच ने पकड़ा
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
Published by: Vijay Singh Pundir
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:20 PM IST
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- फोटो : arrest
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25000 का इनामी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हाजी सलमान को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से गाजियाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े जाने की सूचना मिली है। पकड़े जाने के दौरान उसकी कार पेड़ से टकराई है। दो आरोपी फरार हुए हैं। सूचना है कि गाजियाबाद पुलिस हाजी सलमान को लेकर आ रही है। हालांकि, इसकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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