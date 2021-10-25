Ghaziabad News: मुठभेड़ में स्नैचर मक्खी गिरफ्तार, सोने की टिक्की बरामद
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
गाजियाबाद। कविनगर पुलिस ने मुठभेड़ में स्नैचर को गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से घायल आरोपी से छीने गए मंगलसूत्र से बनी सोने की टिक्की, तमंचा और स्कूटी बरामद हुई है।
एसीपी कविनगर अभय राजेंद्र डागा ने बताया कि आरोपी की पहचान दिल्ली निवासी इमरान मंसूरी उर्फ मक्खी (20) के रूप में हुई है। 23 सितंबर को चेकिंग के दौरान इमरान ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसे आईडीएल कॉलेज रोड चौराहा शताब्दीपुरम से पकड़कर अस्पताल भेजा गया।
आरोपी ने 11 सितंबर को आरके पुरम गोविंदपुरम में महिला से मंगलसूत्र छीना था। उसने बताया कि वारदात दोस्त सूरज के साथ की थी। पूछताछ में उसने कबूला कि मंगलसूत्र को पिघलाकर सोने की टिक्की बनाई थी और बेचने निकला था। उसने आरडीसी में दो मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं भी कबूलीं। इमरान पर कमिश्नरेट में स्नैचिंग के तीन और वाहन चोरी का एक मुकदमा दर्ज है।
विज्ञापन
विज्ञापन
एसीपी कविनगर अभय राजेंद्र डागा ने बताया कि आरोपी की पहचान दिल्ली निवासी इमरान मंसूरी उर्फ मक्खी (20) के रूप में हुई है। 23 सितंबर को चेकिंग के दौरान इमरान ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसे आईडीएल कॉलेज रोड चौराहा शताब्दीपुरम से पकड़कर अस्पताल भेजा गया।
विज्ञापन
आरोपी ने 11 सितंबर को आरके पुरम गोविंदपुरम में महिला से मंगलसूत्र छीना था। उसने बताया कि वारदात दोस्त सूरज के साथ की थी। पूछताछ में उसने कबूला कि मंगलसूत्र को पिघलाकर सोने की टिक्की बनाई थी और बेचने निकला था। उसने आरडीसी में दो मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं भी कबूलीं। इमरान पर कमिश्नरेट में स्नैचिंग के तीन और वाहन चोरी का एक मुकदमा दर्ज है।
विज्ञापन