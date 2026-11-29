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सराय नजर अली निवासी नीरू ने बताया कि उनका बेटा आरूष घर के पास की दुकान से कुछ सामान लेने गया था। तभी कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे का रोना सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उसे बचाया। मौसी पूनम ने बताया कि काटने के अलावा गिरने की वजह से भी आरूष को काफी चोट लगी है। वह उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। इसके बाद उसको एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया और चेहरे पर छह टांके लगाए गए। इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक डॉ. मुकेश कुमार ने बताया कि बच्चे के चेहरे पर गहरा घाव था। इसकी वजह से टांके भी लगाने पड़े हैं।