Ghaziabad News: छह वर्ष के बच्चे को कुत्ते ने काटा, चेहरे पर लगे छह टांके
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:14 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:14 PM IST
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गाजियाबाद। छह वर्षीय बच्चे को कुत्ते ने काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन बच्चे को एमएमजी की इमरजेंसी लेकर पहुंचे जहां बच्चे के चेहरे पर छह टांके लगाए गए।
सराय नजर अली निवासी नीरू ने बताया कि उनका बेटा आरूष घर के पास की दुकान से कुछ सामान लेने गया था। तभी कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे का रोना सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उसे बचाया। मौसी पूनम ने बताया कि काटने के अलावा गिरने की वजह से भी आरूष को काफी चोट लगी है। वह उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। इसके बाद उसको एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया और चेहरे पर छह टांके लगाए गए। इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक डॉ. मुकेश कुमार ने बताया कि बच्चे के चेहरे पर गहरा घाव था। इसकी वजह से टांके भी लगाने पड़े हैं।
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सराय नजर अली निवासी नीरू ने बताया कि उनका बेटा आरूष घर के पास की दुकान से कुछ सामान लेने गया था। तभी कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे का रोना सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उसे बचाया। मौसी पूनम ने बताया कि काटने के अलावा गिरने की वजह से भी आरूष को काफी चोट लगी है। वह उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। इसके बाद उसको एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया और चेहरे पर छह टांके लगाए गए। इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक डॉ. मुकेश कुमार ने बताया कि बच्चे के चेहरे पर गहरा घाव था। इसकी वजह से टांके भी लगाने पड़े हैं।
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