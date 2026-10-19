Ghaziabad News: एशियन पैरा गेम्स में भारतीय दल की ध्वजवाहक बनीं सिमरन शर्मा

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मुख्य कोच जेपी सिंह ने बताया कि भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल का नाम तय किया गया था। हालांकि, उनके क्वार्टर फाइनल मुकाबले को देखते हुए उन्हें आराम देने के उद्देश्य से ध्वजवाहक की जिम्मेदारी सिमरन शर्मा को दी गई।सिमरन ने अपनी मेहनत, लगन और खेल के प्रति समर्पण से यह सम्मान हासिल किया है। सिमरन टी-12 वर्ग में 100 मीटर दौड़ में प्रतिभाग करेंगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पैरा एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष खंडेलवाल, उपाध्यक्ष अरुण स्वामी, गाजियाबाद के अध्यक्ष अर्जुन वीरवाल और अध्यक्ष सत्य यादव ने सिमरन को बधाई दी।पदाधिकारियों ने भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके बेहतर प्रदर्शन और देश के लिए अधिक से अधिक पदक जीतने की कामना की।