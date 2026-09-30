Ghaziabad News: एमएमजी अस्पताल में दवाओं की कमी, डीएम से शिकायत
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:40 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
गाजियाबाद। जिला एमएमजी अस्पताल में दवाओं की कमी का मामला सामने आया है। अस्पताल के दवा वितरण काउंटर से मरीजों को डॉक्टर की लिखी सभी दवाएं नहीं मिलने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में क्रिश्चियन नगर बागू, विजयनगर निवासी अरुण समाजसेवी ने मंगलवार को जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच कराने और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, 26 सितंबर को अस्पताल के पुरुष दवा वितरण काउंटर संख्या 18बी पर मरीजों को पर्चे में लिखी सभी दवाएं नहीं दी जा रही थीं। काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों का कहना था कि स्टोर में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। गोदाम में दवाओं की उपलब्धता के बारे में भी उन्हें जानकारी नहीं थी।
विज्ञापन
अरुण समाजसेवी का आरोप है कि कैलामाइन लोशन और सिरप जैसी सामान्य दवाएं भी मरीजों को नहीं मिल पा रही हैं। दवाएं उपलब्ध नहीं होने पर मरीजों को बाहर के मेडिकल स्टोर से खरीदारी करनी पड़ रही हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि इस संबंध में अस्पताल के सीएमएस कार्यालय के कमरा नंबर एक में भी शिकायत की गई थी। आरोप है कि वहां के कर्मचारियों ने गोदाम में फोन कर जानकारी लेने की औपचारिकता पूरी की और दवा उपलब्ध नहीं होने की बात कही।
शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से दवाओं की कमी के कारणों का पता लगाने, दवा गोदाम का ऑडिट कराने और वितरण व्यवस्था की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच से यह स्पष्ट होना चाहिए कि दवाएं किस स्तर पर समाप्त हो रही हैं और मरीजों को निर्धारित दवाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं।